السفارة الأمريكية تُعلن عن استعادة ليبيا قطعتين أثريتين مسروقتين

العنوان-طرابلس

كشفت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم السبت، عن استعادة ليبيا لقطعتين أثريتين مسروقتين من مدينة قورينا الأثرية “شحات”.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أن ذلك يأتي من منطلق إعادة ما ينتمي إلى ليبيا لليبيين، ولفتت السفارة إلى أنها تسلط الضوء على عمل مكتب المدعي العام في مانهاتن، ومسؤولي مباحث الأمن الداخلي (HSI).

وقالت السفارة إن “ذلك يمثل انجازا آخر على النتائج القيمة لاتفاقية الملكية الثقافية الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيا لعام 2018، فضلاً عن التزامنا بحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه في ليبيا”.