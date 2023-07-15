الوافي: عقيلة أخبرني بانتهاء النقاط الخلافية حول قوانين الانتخابات قبل أغسطس

قال المترشح الرئاسي، الشريف الوافي، أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب أخبرنه بأن البرلمان في طريق الوصول إلى اتفاق قبل نهاية شهر أغسطس، بشأن النقاط الخلافية حول قوانين الانتخابات.

وأضاف “الوافي”، في منشور له بفيسبوك، إنه قام برفقة مجموعه منتقاة ممن يرفعون الوطن على مصالحهم الخاصة بزيارة رئيس مجلس النواب بمدينة القبه لغرض الاستماع وتجلي الرؤية للأحداث الجارية وخصوصًا ما استجد بخصوص القوانين الانتخابية”.

وتابع، “قد أكدنا للمستشار على أن الليبيين جميعا مطلبهم هو الاستحقاق الانتخابي وضرورة الاستعجال بالتوافق على الوصول لحلحلة نقاط الخلاف في مخرجات بوزنيقه”.

وأوضح أنهم قد فهموا من رئيس البرلمان”إنهم في الطريق إلى الوصول إلى اتفاق خلال الفترة القريبة جدًا قبل نهاية شهر اغسطس، حيث سينهي قبلها الخلاف القائم حاليًا داخل مجلس النواب، وسنواصل اتصالنا بباقي الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن، وهذا ضمن حقوق وطننا علينا”.