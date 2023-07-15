السفارة الأمريكية: إعادة قطعتين أثريتين مسروقتين من شحات

أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إعادة قطعتين أثريتين مسروقتين من مدينة قورينة الاثرية في شحات ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” “من منطلق إعادة ما ينتمي إلى ليبيا لليبيين، تود سفارة الولايات المتحدة أن تسلط الضوء على عمل مكتب المدعي العام في مانهاتن، ومسؤولي مباحث الأمن الداخلي (HSI)، ودولة ليبيا في استعادة قطعتين أثريتين مسروقتين من مدينة قورينة الاثرية في شحات ليبيا” وأضافت أن هذا الإنجاز يعد مثالاً آخر على النتائج القيمة لاتفاقية الملكية الثقافية الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيا لعام 2018، فضلاً عن التزام الولايات المتحدة بحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه في ليبيا.