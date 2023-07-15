حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم السبت 15 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 15 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تكون أجواء صيفية مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا و رطوبة عالية على اغلب مناطق الشمال.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق صباح الغد.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء الغد على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42)مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً عل الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف خلال اليومين القادمين.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف خلال اليومين القادمين.