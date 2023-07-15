ليبيا الان

السفارة الأمريكية: إعادة قطعتين أثريتين مسروقتين من مدينة قورينا الأثرية في ليبيا

تم النشر منذُ 9 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت سفارة الولايات المتحدة، إن من منطلق إعادة ما ينتمي إلى ليبيا لليبيين، تود أن تسلط الضوء على عمل مكتب المدعي العام في مانهاتن، ومسؤولي مباحث الأمن الداخلي (HSI)، ودولة ليبيا في استعادة قطعتين أثريتين مسروقتين من مدينة قورينا الأثرية في شحات ليبيا.

أضافت في بيان “ولقد أعيدت هذه الكنوز إلى السلطات الليبية. يمثل هذا الإنجاز مثالاً آخر على النتائج القيمة لاتفاقية الملكية الثقافية الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيا لعام 2018، فضلاً عن التزامنا بحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك