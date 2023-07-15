متحدث شركة المياه: باشرنا في تركيب عدادات الدفع المسبق داخل أحياء طرابلس

أكد المتحدث باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم، أن الإدارة العامة لخدمات المستهلكين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي باشرت تركيب عدادات مياه الدفع المسبق داخل أحياء طرابلس.

وقال “كريم”، في تصريحات صحفية، أن المرحلة الأولى شملت أصحاب الأنشطة التجارية ومؤسسات الدولة الليبية وبعض المواطنين، مشيرا إلى أن عدادات الدفع المسبق التي تم تركيبها مواكبة للتطور وتم استجلابها المدة الماضية.

وطمئن المواطنين، قائلا ، أن برنامج الخصم المباشر الذي بدأناه سيستمر ويستطيع كل المواطنين أن يتجهوا لمراكز خدمات المستهلكين لتعبئة النماذج الخاصة بالخصم المباشر، مضيفا أنه عند تعبئة النماذج سيتم خصم القيمة مباشرة من الحساب المصرفي ولن يضطر المواطن للذهاب لمركز الخدمات.