أمن طرابلس: نجاة سائق من الموت المحقق جراء اصطدام سيارته بشاحنة

أعلنت مديرية أمن طرابلس نجاة سائق سيارة من الموت المحقق جراء حادث مروري مروع ناتج عن اصطدام سيارة بشاحنة بالقرب من طريق بينيا .

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” وقوع حادث مروري مروع بالقرب من طريق بينيا لسيارة “سامسونج”، إثر اصطدامها بشاحنة.

وأفاد رئيس قسم مرور عين زارة أن الحادث ناتج عن الالتفاف ودوران سائق الشاحنة دون انتباه وعدم إعطاء الأسبقية من قبل سائق سامسونج مما ادى إلى اصطدام المركبة.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى إصابة سائق السامسونج إصابة طفيفة، لافتا إلى قيام دوريات مرور عين زارة رفقة م ع 15 بإزالة المركبات من طريق العام .