الأبلق: مجلس النواب منذ انتخابه لم تعقد جلساته في بيئة محايدة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان، وجود ضغوط على عقيلة صالح من معسكر الرجمة لدفعه إلى الاستقالة.

الأبلق قال في تصريح لقناة “فبراير” إن مجلس النواب منذ انتخابه لم تعقد جلساته في بيئة محايدة بحيث تكون المخرجات مستقلة من دون ضغوط.

وأشار إلى أن أغلب جلسات مجلس النواب لم يلتزم فيها بالنظام الداخلي وبالتالي صدرت مخرجات من دون إطار قانوني.

ورأى أنه أغلب قوانين مجلس النواب منذ 2016 لم تخل من الطعون، وعلى الدائرة الدستورية البت فيها لحلحة الأزمة الراهنة.