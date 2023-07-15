ليبيا.. “حكماء وأعيان الجنوب الشرقي” يعلن إغلاق حقول النفط لحين الإفراج عن بومطاري

أعلن مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي في ليبيا، عن إغلاق حقول النفط في الجنوب الشرقي، ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير، لحين الإفراج عن وزير المالية السابق بحكومة السراج فرج بومطاري.

وقال البيان: “نطالب نحن مشايخ وأعيان الجنوب الشرقي بكل تركيباته الاجتماعية الجهات التي خطفت الدكتور فرج في أثناء زيارته مدينة طرابلس بضرورة الإفراج الفوري عنه وإطلاقه». ودعا البيان الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، وحكومة الدبيبة إلى الإفراج الفوري عن بومطاري، مُحملا حكومة الدبيبة سلامته”.

في بيان سابق، لوح من عرفوا بـ شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية بقفل حقول وموانى النفط حال عدم إطلاقه.

كما حذر رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة أزوية، السنوسي الحليق، من خطوات تصعيدية سيجري اتخاذها إذا لم يجر إطلاق بومطاري، تشمل إغلاق النفط وقطع المياه، مؤكدا أن كل الجماهير ستزحف على الحقول النفطية، لإغلاقها لحين إطلاق بومطاري، وإقالة الصديق الكبير من مصرف ليبيا المركزي، ومحاكمته.