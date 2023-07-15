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“عبود” تشيد بأهمية دور المرأة العربية في المجالات الاستثمارية والقيادية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات 

شاركت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الليبية، “انتصار عبود” تشارك بدعوة من رئيس الرابطة المغربية المصرية الدكتورة “لمياء عبدالله”، في الملتقى العربي الافريقي الثالث للتكامل الاقتصادي، بجمهورية مصر العربية. 

أشادت عبود، في كلمتها بالملتقى الذي كان بعنوان “تشجيع الاستثمار العربي الافريقي بمصر _ بناء وعمل”، بأهمية دور المرأة العربية وسيدات الأعمال في المجالات الاستثمارية والقيادية، ودورها في التنمية المستدامة.

وتم خلال الملتقى عرض عدة مشروعات صناعية وانتاجية معمارية، للمساهمة في فتح آفاق التعاون بين الدول العربية.

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الوطن الليبية

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