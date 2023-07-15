انطلاق المرحلة الأولى من البُطولة الوطنية للمعلوماتِية بِمشاركة 4500 تلميذ

اِنطلقت اليوم السبت المرحلة الأولى من البُطولة الوطنية للمعلوماتِية (مُسابقة القندس الليبي)، بِمشاركة 4500 تلميذ وتلميذة من كامِل التُّراب الليبي ينتسبون لـ 1564 مؤسسة تعليمية يتبعن 82 مُراقبة تربية وتعليم في167مدينة ليبية، تتراوح أعمارهم من سِن 10سنوات إلى 20 سنة.

وَبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن الوزِير مُوسى المقريفْ وَوكِيل الوزارة لِشؤون المراقبات عُضو اللجنة المنظمة للأولمبياد مُحسن الكبيّر، ومدير المركز العام للتَّدريب وتطوير التَّعليم المكلَّف إدريس لملوم، استقبلوا عَدد من المشاركين لدى وصولهم لِمقر المركز العام للتدريب وتطوير التَّعليم.

وقال المقريف إن إقامة المُسابقة اليوم هو حصد لِثمار التعاون مع الأكاديمية الليبية للاتِّصالات والمعلوماتية في ضوء الاِتِّفاقية الموقعة في فبراير الماضي، والمتضمِّن الإعداد للأولمبياد الليبي للمعلوماتِية.

يُشار إلى أن مُسابقة القندس عِبارة عن نُسخة محلية من مبادرة دولية تهدف إلى نشر المعلوماتية، والفكر الحاسوبي بين طلاب المدارس عَبر 10 ألعاب كل لُعبة مكوَّنة من ثلاث مستويات، وتُحسب النتيجة فِيها عن طريق تجمِيع أكبر عَدد من النِّقاط.