عمران: خالد المشري يخالف نصوص الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية لمجلسه

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران،إن ما جرى في الجلسة الأخيرة لمجلس الدولة يقع في إطار المحاولات اليائسة من مجلسي النواب والدولة لإيقاف مخططات بعثة الأمم المتحدة، وتصريحات عبدالله باتيلي حول عدم كفاية القوانين الانتخابية لإتمام العملية الانتخابات، وإيهام الليبيين أنهم جادون في إيجاد حل.

عمران وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أضافت:” أن قيام رئيس مجلس للدولة خالد المشري بمخالفة نصوص الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية المنظمة لعمل المجلس هو عبارة عن سعي لاستمرار هذه الأجسام منتهية الصلاحية في المشهد الليبي”.

ورأت أن افتعال الأزمات من المجلسين وتمييع الحلول سيفضي إلى مزيد من الانقسام وزيادة وتيرة التجاذبات والمناكفات، والمؤكد أن الهدف هو منع وجود أي تغيير حقيقي قائم على أسس راسخة.