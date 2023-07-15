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السفارة الأمريكية في ليبيا تعلن إعادة قطعتين أثريتين مسروقتين من مدينة قورينا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، عن إعادة قطعتين أثريتين مسروقتين من مدينة قورينا الأثرية.

قالت السفارة الأمريكية، في بيان لها: “من منطلق إعادة ما ينتمي إلى ليبيا لليبيين، تود أن تسلط الضوء على عمل مكتب المدعي العام في مانهاتن، ومسؤولي مباحث الأمن الداخلي (HSI)، ودولة ليبيا في استعادة قطعتين أثريتين مسروقتين من مدينة قورينا الأثرية في شحات ليبيا”.

أضافت السفارة في بيانها: “ولقد أعيدت هذه الكنوز إلى السلطات الليبية. يمثل هذا الإنجاز مثالاً آخر على النتائج القيمة لاتفاقية الملكية الثقافية الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيا لعام 2018، فضلاً عن التزامنا بحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه في ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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