هيئة شؤون الحج تنفي العثور على الحاجة برنية الثابت

نفت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ما تردد من أنباء تفيد بالعثور على الحاجة “برنية الثابت” بثلاجة موتى في أحد مستشفيات السعودية بعدما فقد التواصل معها منذ بداية موسم الحج.

ونفت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الأخبار التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص العثور على الحاجة “برنية الثابت” بإحدى ثلاجات الموتى بمستشفيات المملكة العربية السعودية.

وأفادت لجنة البحث عن المفقودين، أنها تلقّت بلاغًا عن وجود جثامين مجهولة الهوية في إحدى المستشفيات، وعلى الفور تم التحرك برفقة ابن الحاجة برنية الثابت، وعند المعاينة اتضح عدم تطابق أيّ من الجثامين مع الحاجة برنية.

ودعت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة كافة المواطنين إلى عدم تناقل الشائعات والتثبت من الأخبار، مؤكدةً أنها تبذل كامل جهدها في البحث عن الحاجة برنية الثابت.