وزارة الصحة تبحث الاحتياجات الطارئة لمراكز غسيل الكلى، وسط مناشدات من المرضى بتوفير العلاج

ناقش وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح الإجراءات اللازمة لضمان توفير الإمدادات الطبية الخاصة بمرضى الكلى، بهدف “توفير مخزون دائم، وذي جودة من المشغلات والمستهلكات اليومية”، وفق ما أفادته الوزارة.

وبحث بوجناح خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة وجهاز الإمداد الطبي الاحتياجات الطارئة لمراكز غسيل الكلى، إلى جانب الإجراءات المتبادلة بين إدارتي الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية مع جهاز الإمداد الطبي لتأسيس إمداد مناسب من مشغلات وأدوية الكلى، طبق الوزارة.

يأتي هذا بعد أيام من مناشدات أطلقتها منظمة التبرع بالأعضاء، على لسان رئيسها محمد أبودبوس، حول ما وصفتها بالظروف المأساوية التي يعانيها المصابون بأمراض الكلى والأعضاء عموما.

وقال بودبوس، في مداخلة سابقة مع الأحرار، إنهم يعانون نقصا حادا في الأمراض الخاصة بأمراض الكلى، ما دفع بعض المرضى إلى تعاطي عقارير منتهية الصلاحية، وفق قوله.

وناشد بودبوس رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمسؤولين في وزارة الصحة التدخل وصرف النظر إلى ملف دعم المصابين بأمراض الأعضاء وتوفير أدويتهم.

المصدر: وزارة الصحة + ليبيا الأحرار

