نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية: المنفي ودبيبة وعدا بالإفراج عن “بومطاري”

قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق، ورئيس قبيلة “أزوية”، إن سبب اختطاف فرج بومطاري، هو ترشيحه من قبل البرلمان الليبي لخلافة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير.

وأضاف في تصربحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن شخصيات أمنية تواصل معها (لم يكشف عن هويتها)، أخبرته هذه المعلومات، لكنها لم تكشف عن مكان احتجازه.

وأضاف الحليق، أن مكان الوزير المختطف حتى الآن غير معلوم، بما في ذلك الجهة التي اختطفته، متابعاً: “اتصل بي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووعد بالتدخل وحل الأزمة في أقرب وقت، كما اتصل بي عبد الحميد الدبيبة ووعد بالأمر ذاته دون أي نتيجة حتى الآن”.

وحذر الحليق: “ما لم يفرج عن الوزير المختطف ستكون هناك تبعات خطيرة وفتنة كبيرة في البلاد، هناك حالة احتقان كبيرة بين القبائل الليبية، ويمكن أن تعم الفوضى البلاد دون استطاعة أحد السيطرة عليها”، متابعاً: “بالنظر لغياب أي معلومات دقيقة عن مكان الوزير المختطف أو الجهة التي قامت بالعملية، فإن كل السيناريوهات واردة، ونخشى عملية تصفيته، وحينها ستكون هناك إجراءات تصعيدية خطيرة”.

Trending “دبيبة” يؤكد ضرورة إطلاق مشروع إحصاء وتعداد الليبيين

ولفت الحليق إلى أن احتمالية إغلاق كافة الحقول النفطية والموانئ واردة، حال استمرار الأزمة دون الإفراج عن بومطاري، الأمر الذي يدفع نحو خروج الأمور كافة عن السيطرة.

واليوم أعلن مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي، اليوم السبت، إغلاق حقول النفط في الجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير لحين الإفراج عن وزير المالية السابق بحكومة الوفاق فرج بومطاري.

وقال البيان: “نطالب نحن مشايخ وأعيان الجنوب الشرقي بكل تركيباته الاجتماعية الجهات التي خطفت الدكتور فرج في أثناء زيارته مدينة طرابلس بضرورة الإفراج الفوري عنه وإطلاقه»”.

ودعا البيان الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة إلى الإفراج الفوري عن بومطاري، مُحملا حكومة الوحدة سلامته.