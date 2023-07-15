دومة: المليشيات في طرابلس تعتقل أبناء فزان بسبب اختلاف الرأي

دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة إلى إطلاق سراح وزير المالية السابق فرج بومطاري والنائب حسن جاب الله وكل معتقلي الرأي في سجون المليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس.

وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”: “الاعتقال التعسفي للدكتور فرج بومطاري والزميل حسن جاب الله وكثيرون من أبناء فزان داخل سجون المليشيات في طرابلس بسبب الاختلاف في الرأي وإغلاق الأفواه ممن يدعون حرية التعبير وتسلقوا على ثورة 17 فبراير وانتهجوا نهج النظام الاستبدادي السابق”.

وأضاف دومة: “الحرية لكل معتقلي الرأي في سجون المليشيات”.