عبد المولى: الدبيبة ضد تشكيل حكومة جديدة موحدة قادرة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب “عبد النبي عبد المولى” إن خارطة الطريق تم اعتمادها في مجلس الدولة ويجري اعتمادها في مجلس النواب.

عبد المولى أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن عبد الحميد الدبيبة ضد تشكيل حكومة جديدة موحدة قادرة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي في كل ليبيا.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس الدولة الذين صوتوا بالأمس على خارطة الطريق تحت الإقامة الجبرية ويتم التضييق عليهم من قبل حكومة الدبيبة.

وبيّن أن “بومطاري” لم يصدر ضده أي إجراء من النائب العام أو النيابة وكان كثير التواجد في طرابلس.

واعتبر أن الغاية من اختطاف “بومطاري” إبعاده عن منافسة “الصديق الكبير” على منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.