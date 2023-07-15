صحيفة بريطانية: السياسيون في ليبيا ليس لديهم حافز للانتخابات

رأت جريدة «ذي إيكونوميست» البريطانية أن الأطراف السياسية في ليبيا تفتقر الحافز الحقيقي لإجراء انتخابات قد تجبرها على التخلي عن السلطة، موضحة أن ذلك هو السبب وراء الفشل المتكرر في إجراء انتخابات على مستوى وطني، واختيار حكومة جديدة.

وعلى الرغم من أن الجريدة البريطانية رأت أن حالة الجمود الراهنة «لا تبدو بهذا السوء، حيث توقفت أعمال العنف. كما أن أسعار النفط المرتفعة تغذي خزانة الدولة، مما يساعد في هدوء الوضع»، فإنها عاودت التأكيد أن هذا الوضع غير مستدام.

وقالت، في تقريرها المنشور أمس الجمعة: «في حال فشلت العملية السياسية، سيشتعل القتال من جديد، فالسياسيون في ليبيا يفضلون الاستيلاء على السلطة من خلال القوة، وليس الانتخابات».

لفتت الجريدة البريطانية إلى الاجتماع الذي استضافه المغرب، الشهر الماضي، للجنة «6+6»، وانتهى بالاتفاق على مسودة للقوانين الانتخابية، وقالت: «بعد سنوات من التأجيل، كانت ليبيا قريبة من اختيار حكومة جديدة تُنهي حالة الجمود السياسي التي طال أجلها. وعلى الرغم من عدم إعلان تفاصيل مسودة الاتفاق، فإنها حظت بإشادة من الدبلوماسيين الغربيين».

وأضافت: «التحفظات ظهرت فيما بعد. كان من المفترض أن يجتمع رئيسا حكومة الوحدة الوطنية من طرابلس والحكومة التابعة لمجلس النواب، لتوقيع مسودة الاتفاق. لكنهما تراجعا في اللحظة الأخيرة».

وبينما دعت بعض الأطراف إلى إجراء انتخابات وطنية خلال ثمانية أشهر، فيما اعتبره المبعوث التابع للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، «دعوة متفائلة»، رأت «ذي إيكونوميست» أن «الثغرات القانونية وأوجه القصور التقنية تعنيان أن قوانين الانتخابات الجديدة لن تصمد».

وأضافت: «ليبيا مرت بالمرحلة نفسها من قبل، حيث انزلقت إلى حرب أهلية وانقسام سياسي منذ الإطاحة بمعمر القذافي بالعام 2011. ترى الأمم المتحدة والقوى الغربية أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وحاولت مرارا تنظيمها».

وتابعت «ذي إيكونوميست»: «باءت كل محاولة لتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا بالفشل. ومع ذلك، تطلب الأمم المتحدة والغرب من السياسيين وقادة المجموعات المسلحة أنفسهم المحاولة من جديد».