شركة الكهرباء: استمرارالعمل بمشروع خط نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب

أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار العمل بمشروع خط نقل الطاقة (الرويس أبوعرقوب) جهد 400 ك . ف .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إلى تواصل العمل على استكمال مشروع خط نقل الطاقة (الرويس أبوعرقوب) جهد 400 ك.ف من ناحية بئر الغنم؛ الذي تنفذه شركة الطاقة المستديمة للأعمال الكهربائية بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل.

ولفتت الشركة إلى أنه يجري العمل حاليًا لتثبيت وشد الأسلاك لعدد من الأبراج على مسار الخط وذلك لاستكمال خطوط نقل الطاقة جهد 400 ك . ف لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية ولضمان استقرارها .