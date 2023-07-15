كشلاف: المشري يعتمد على فرض الأمر الواقع في جلسات مجلس الدولة على نهج عقيلة

ليبيا – قال عضو هيئة صياغة الدستور سالم كشلاف إن رئيسي مجلسي النواب والدولة يتقاسمان مصالح شخصية وسياسية أكثر ممّا يفرّقهما،وإن إدارة خالد المشري لجلسات مجلس الدولة تعتمد على فرض الأمر الواقع دون الاعتبار للوائح الداخلية للمجلس أو الاتفاق السياسي أو الإعلان الدستوري، وهو النهج الذي سار عليه عقيلة صالح في إدارة جلسات مجلس النواب،على حد تعبيره.

كشلاف وفي تصريح خاصّ لقناة “ليبيا بانوراما” ،أوضح أن خارطة الطريق الموضوعة بالاتفاق بين خالد المشري وعقيلة صالح لن تكون ناجحة، حيث لم يتفق الرّجلان على أيّ شيء منذ توقيع الاتفاق السياسي، خاصة مع نهج عقيلة القائم على المراوغة والخداع.

وأشار إلى أن المشري لم يحرّك ساكنًا أمام قرار النواب باستحداث محكمة دستورية بالمخالفة لحُكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلانها، وهو ما يمثّل مساسًا بوحدة واستقلالية القضاء، إلا أنّ المشري لا يزال يتعامل مع عقيلة كأن شيئًا لم يحدث.

كشلاف أكد أن جميع الأخبار التي تدّعي الاتفاق على تعديلات دستورية وقوانين انتخابية وخارطة طريق تمّ إعدادها من باب التدليس السياسي، وأن الهدف من ذلك هو تشكيل حكومة جديدة يتقاسم فيها عقيلة والمشري النفوذ والمناصب.