إعادة قطعتين أثريتين إلى ليبيا بقيمة 1.26 مليون دولار

أعلن مكتب المدعي العام في “مانهاتن” إعادة قطعتين أثريتين تقدر قيمتهما بأكثر من 1.26 مليون دولار إلى ليبيا

وقال المكتب في بيان له اليوم، إن القطعتين، وهما عبارة عن “وجه رخامي لملكة بطلمية” و”تمثال نصفي لامرأة”، نهبتا من مدينة قورينا الأثرية في شحات قبل أن يقوم تهريبها مهرب بريطاني.

وأوضح المكتب أن التحقيقات كشفت أن المهرب استحوذ على القطعتين الأثريتين الليبيتين ضمن مجموعته الشخصية وخزنهما في وحدة تخزين في نيويورك لأكثر من عقدين.

وتضم ليبيا خمسة من مواقع التراث العالمي المدرجة على قوائم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، لقيمتهما العالمية. ومن بين هذه المواقع آثار لبدة الكبرى، وصبراتة التي تشتهر بمسارحها الرومانية. وتضم أيضا نقوشا على الحجر من قبل التاريخ في جبال أكاكوس في عمق الصحراء الجنوبية قرب الحدود مع الجزائر.

وتفتقر المواقع الأثرية الليبية إلى الحراسة من قبل الجهات الأمنية حيث تقتصر على موظفين غير مسلحين تابعين لمصلحة الآثار، وبعض المتطوعين بالمنطقة المجاورة للمعالم الأثرية.

فيما يغذي الصراع العسكري والانقسام الأمني أعمال النهب والتهريب التي تطال هذه المواقع، وسط مناشدات بتكثيف جهود الحماية والتوعية حول الآثار والسياحة.

المصدر: مكتب المدعي العام في مانهاتن + ليبيا الأحرار

