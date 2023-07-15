بعد اختطاف فرج بومطاري.. تسريب يكشف منح مصرف ليبيا المركزي نصف مليار للميليشيات

كشفت مستندات تم تسريبها من ديوان المحاسبة الليبي، عن صرف ملايين الدولارات بما تعادل حوالي نصف مليار دينار لصالح شركات تموين متعاقدة مع وزارة الدفاع في ‎طرابلس.

ووفقا للمستندات، التي أعلن عنها مصدر بديوان المحاسبة، فإن أعمال المراجعة كشفت عن أن بعض هذه الشركات الوهمية، لم تقدم أي خدمات أو مملوكة لقادة مجموعات مسلحة يمولهم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير شهريا تحت بند “خدمات التموين”.

ولفت المصدر، إلى أن مصاريف وزارة الدفاع قاربت هذا العام إلى 3 مليار دينار.

وكانت تقارير إخبارية ليبية، تداولت أنباء اختطاف وزير المالية الأسبق بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، من قبل مجهولين، رجحت تلك التقارير أن يكون من قاموا بذلك هم جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد دبيبة، بعدما ترددت أنباء عن توليه منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي خلفا للصديق الكبير.

وكان مصرف ليبيا المركزي، كشفت في بيانه الشهري عن الإيرادات والإنفاق العام، عن إنفاق حكومة الوحدة والجهات التابعة لها أكثر من 41 مليار دينار خلال الـ 6 أشهر الماضية.

Trending “دبيبة” يؤكد ضرورة إطلاق مشروع إحصاء وتعداد الليبيين

وبلغت نفقات مجلس النواب 893 مليون دينار، ونفقات المجلس الرئاسي 324 مليون دينار، ونفقات مجلس الدولة 21 مليون دينار، ونفقات الشركة العامة للكهرباء 1.8 مليار دينار.

كما بلغت نفقات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية 95.9 مليون دينار، والهيئة العامة للاتصالات 17.7 مليون دينار، وهيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين 364.9 مليون دينار.

وأظهرت بيانات المصرف تسجيل 49.5 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال الـ 6 أشهر الماضية، بينما بلغ الإنفاق العام 45 مليار دينار.

وتوزعت الإيرادات بواقع 33.4 مليار دينار مبيعات النفط، وإيراد الإتاوات النفطية 4.7 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار، والضرائب 327 مليون دينار.

وبلغت إيرادات الجمارك 96 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 202 مليونا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 120 مليونا، وإيرادات أخرى 343 مليون.

فيما أظهرت بيانات المصرف أن الإنفاق على الرواتب (الباب الأول) بلغ 27.8 مليار دينار، والنفقات التسييرية (الباب الثاني) سجلت 4.6 مليارات دينار.