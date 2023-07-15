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“المشري” يبحث مع السفير التركي ملف الاستحقاق الانتخابي

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم السبت، بالعاصمة طرابلس، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز، جهود المجلس في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، ومحاولات بعض الجهات عرقلة هذا المسار وتعطيله.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين.

هذا وثمن السفير التركي جهود مجلس الدولة في إنجاز القوانين الانتخابية، معرباً عن دعم بلاده لمسار الحل الليبيالليبي.

من جانبه هنأ المشري، السفير التركي بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية التركي، الذي يتزامن مع الذكرى السابعة لفشل الانقلاب على الديمقراطية في تركيا عام 2016. 

الوسوم

#الاستحقاق الانتخابي #العلاقات الثنائية #خالد المشري السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز ليبيا

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الوطن الليبية

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