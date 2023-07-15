“المشري” يبحث مع السفير التركي ملف الاستحقاق الانتخابي

الوطن| رصد

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم السبت، بالعاصمة طرابلس، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز، جهود المجلس في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، ومحاولات بعض الجهات عرقلة هذا المسار وتعطيله.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين.

هذا وثمن السفير التركي جهود مجلس الدولة في إنجاز القوانين الانتخابية، معرباً عن دعم بلاده لمسار الحل الليبي–الليبي.

من جانبه هنأ المشري، السفير التركي بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية التركي، الذي يتزامن مع الذكرى السابعة لفشل الانقلاب على الديمقراطية في تركيا عام 2016.