المنفي: 3 ملايين نازح ومهجر في السودان والبنية التحتية باتت مدمرة

ليبيا – شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في أعمال قمة دول جوار السودان في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة الأوضاع في البلاد.

ووفقا صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد شدد المنفي في كلمته أمام رؤساء دول الوفود المشاركة على استعداد ليبيا للمساهمة بفاعلية في أية جهود إقليمية ودولية لإيقاف الحرب وعودة السودان إلى الحوار داعيا لتشكيل لجنة اتصال معنية بالأمر.

ووفقا لدعوة المنفي تتشكل بمبادرة من القمة وتكون اللجنة إقليمية دولية لتتواصل مع أصحاب المبادرات الأخرى لخلق توافق إقليمي دولي مشيرا لتزايد أعداد المهجرين والنازحين ليصل إلى نحو 3 ملايين فضلا عن دمار البنية التحتية وانعدام الكثير من الخدمات الإنسانية.

وطالب المنفي بتركيز جهود توحيد كافة المبادرات في مسار واحد لاستيعاب الأزمة ومعالجة آثارها فالتعدد يجب أن يكون مرتكزا على التوحيد وفق مبادئ وأسس واضحة تصب بمصلحة السودان ومستقبله داعيا لحشد كل الجهود لاحتواء الآثار الإنسانية المترتبة على الحرب من دون التأثير سلبا على استقرار دول الجوار.

ووفقا لبيان الرئاسي شارك في أعمال القمة رؤساء دول إرتيريا وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى والرئيس الانتقالي لتشاد ورئيس وزراء إثيوبيا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية.