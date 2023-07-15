معلقاً على صندوق دعم الزواج.. الغرياني: قرار صائب وأمر مشروع وتنفيس كرب للمحتاجين

ليبيا – اعتبر مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني، أن قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج عبارة عن قرار صائب وموفق.

الغرياني قال خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له، وتابعته صحيفة المرصد إنه “صرف له المليار الأول والمليار الثاني أوشك على نهاية الصرف والمليار الثالث صدر به أمر أو إذن من وزارة المالية ووجه للمصرف المركزي لكنه للأسف جمد المال وكان حسب القرار والترتيبات يصرف المليار الثالث”.

وأضاف: “لقد تم التشويش على الصندوق وبعث بخطاب لدار الإفتاء يشكوا بها بالمسؤولين ولهذا المشروع وتوجيه الاتهامات والامور التي تحصل للتشويش وإفساد المشروع، دعم الزواج أمر مشروع وتنفيس كرب على المحتاجين لأن الشباب لا يستطيعون الزواج وهم في أوضاع لا يحسدون عليها”.

وأكد أنه على المسؤولين عدم الاكتراث للأصوات المعادية لأن هناك تشويش من جهات أجنبية ومنظمات خارجية ومجتمع مدني وسفراء لأنهم لا يريدون للشباب الليبي الخير بالتالي تعمل هذه المنظمات على بث الاشاعات وتشوش على المسؤولين.

كما استطرد خلال حديثة: “لربما كلمتهم علناً من دون تلميح وتأويل قالت اوقفوا ولا تصرفوا لمسألة الزواج بزعمهم أنه ترتب عليها تزويج القُصّر، وهذا ممنوع ولا يجوز وانتهاك لحقوق الإنسان، هؤلاء لا يريدون خيراً بنا ولا بشبابنا ويريدون بهم أن ينحرفوا والا يتمتعوا بالخيرات، الزواج يحصن الناس”.

ووجه رسالة للمسؤولين قائلاً: “لا تسمعوا لأعدائكم بل اسمعوا للنصح يا مسؤولين ومن تملكون الأموال في وزارة المالية وغيرها راجعوا أنفسكم واعلموا أن بعد اليوم هو الغد وليعد كل واحد نفسه للغد لينجي نفسه من اللوم والعقوبة والتقصير”.