الدغاري: المرحلة الحالية تمر بالكثير من العقبات التي تمنع إجراء الانتخابات

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إن المرحلة الحالية تمر بالكثير من العقبات التي تمنع إجراء الانتخابات.

وأضاف الدغاري، أن هناك انتشار للسلاح ووجود نفوذ على الأرض من قوى متنفذة تحمل السلاح، مشيراً إلى أنه يوجد المال الفاسد، والفساد، وتزوير الأرقام الوطنية، وعدم توحد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وتابع أن كل هذه المؤشرات بالإضافة للتدخل الخارجي لمناصرة أطراف بعينها لن تكون إيجابية، مضيفاً أن هذه المؤشرات لا تخلق مناخ انتخابات شفافة، سواء على المستوى الرئاسي أو البرلماني.