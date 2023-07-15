ليبيا الان

الدغاري: المرحلة الحالية تمر بالكثير من العقبات التي تمنع إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إن المرحلة الحالية تمر بالكثير من العقبات التي تمنع إجراء الانتخابات.

وأضاف الدغاري، أن هناك انتشار للسلاح ووجود نفوذ على الأرض من قوى متنفذة تحمل السلاح، مشيراً إلى أنه يوجد المال الفاسد، والفساد، وتزوير الأرقام الوطنية، وعدم توحد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وتابع أن كل هذه المؤشرات بالإضافة للتدخل الخارجي لمناصرة أطراف بعينها لن تكون إيجابية، مضيفاً أن هذه المؤشرات لا تخلق مناخ انتخابات شفافة، سواء على المستوى الرئاسي أو البرلماني.

الوسوم

#السلاح #خليفة الدغاري #ملف الانتخابات الليبية الفساد تزوير الأرقام الوطنية ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك