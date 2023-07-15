أمن بنغازي: ضبط ثلاثة عناصر وافدة تمتهن الخطف لطلب الفدية

أعلنت مديرية أمن بنغازي مداهمة وكر يستخدمه ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية التشادية في أعمال الخطف والتعذيب والاحتجاز وطلب الفدية من المهاجرين غير الشرعيين مقابل إطلاق سراحهم.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن أعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني تلقوا معلومات تفيد بوجود وكر يُحتجز به مهاجرون غير شرعيين من الجنسية البنقلاديشية تُمارس ضدهم أعمال التعذيب والخطف من قبل أشخاص من الجنسية التشادية وكذلك يطلبون فدية مالية قدرها 5000 آلاف دينار من ذوي المحتجزين لديهم مقابل إطلاق سراحهم.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه بعد أخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المكان خرج أعضاء التحريات بإسناد من جهاز الظواهر السلبية وتم مداهمة المكان وتحرير عدد 12 مهاجراً غير شرعي من الجنسية البنقلاديشية وضبط الجناة وهم ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية وجرى الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم.