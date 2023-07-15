عدل ومصالحة البرلمان: أطلقوا سراح بومطاري أو ستواجهون إجراءاتنا العاجلة

ليبيا – أصدرت لجنة العدل والمصالحة الوطنية في مجلس النواب بيانا بشأن حادثة خطف الوزير السابق في حكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري.

ووفقا للبيان الذي تابعته صحيفة المرصد أشارت اللجنة إلى متابعتها بقلق حادثة خط وحجز حرية بومطاري خارج إطار القانون في العاصمة طرابلس من قبل جهاز الأمن الداخلي مؤكدة أن ما حدث يعد جريمة ومخالفة للقانون وتعديا على الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وأضاف البيان إن من قامت بفعل الاختطاف جهة رسمية تابعة للدولة ملزمة بتنفيذ القانون واحترامه محملا مسؤولية سلامة بومطاري لها مع الدعوة لإطلاق سراحه من دون قيد أو شرط أو الاضطرار لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان.