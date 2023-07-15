السفير التركي لدى ليبيا يؤكد دعم بلاده لجهود إتمام الانتخابات

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم السبت، بالعاصمة طرابلس، السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلمز.

وناقش الجانبان جهود المجلس الأعلى للدولة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، ومحاولات بعض الجهات الفاعلة عرقلة هذا المسار وتعطيله.

وثمن السفير التركي جهود المجلس الأعلى للدولة في إنجاز القوانين الانتخابية، معرباً عن دعم بلاده لمسار الحل الليبي- الليبي.

وتطرق الطرفان لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين.

وهنأ خالد المشري، السفيرَ التركي بمناسبة يوم “الديمقراطية والوحدة الوطنية” التركي، الذي يتزامن مع الذكرى السابعة لفشل الانقلاب على الديمقراطية في تركيا عام 2016.