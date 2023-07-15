“زلاّف ليبيا” تتابع مشروع تدريب فنيين بمركز الشرارة

الوطن|متابعات

اجرى فريق من شركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وعدد من السادة الاساتذة والمختصين بمعهد النفط للتدريب والتأهيل زيارة تفقدية لمركز الشرارة للتدريب وتطوير الأعمال بمدينة سبها في إطار متابعة الشركة للمرحلة الثانية (الجانب العملي) لمشروع تدريب 60 فني من أبناء المنطقة الجنوبية والذي انطلق فعليا في منتصف شهر مايو الماضي، حيث قامت اللجنة المكلفة بفرز و تنسيب المتدربين كلاً حسب تخصصه ورغبته.

وشملت الزيارة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام الوقوف على جهوزية الورش ومناقشة بعض الملاحظات والنواقص إضافة إلى عدد من الاجتماعات والمحاضرات التوعوية حول الصحة والسلامة المهنية داخل الورش.

تأتي هذه المتابعة حرصا من لجنة إدارة الشركة على انجاح هذا المشروع وتنفيذا لسياسات المؤسسة الوطنية للنفط المتعلقة بمبدأ التنمية المستدامة وتوطين زلاّف بالمنطقة الجنوبية.