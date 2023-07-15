رئيس مجلس قبيلة الزوية يؤكد إطلاق سراح فرج بومطاري بتدخل من قبل النائب العام

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أكدت مصادر متطابقة، اليوم السبت، الإفراج عن وزير المالية الأسبق بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، من قبل النائب العام، بعد اختطافه منذ أيام لدى وصوله إلى مطار معيتيقة بطرابلس.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية، الشيخ السنوسي الحليق، إطلاق سراح فرج بومطاري بتدخل من النائب العام.

وكان اختطاف بومطاري واقتياده إلى جهة غير معلومة قد أثار ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية، حيث أصدرت مكونات اجتماعية أبرزها قبيلة الزوية التي ينتمي إليها بومطاري بيانات منددة بعملية الاختطاف وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

كما أقدم محتجون على عملية الاختطاف بإيقاف العمل بعدد من الحقول النفطية، مما أدى إلى تدني مستوى إنتاج النفط خلال اليومين الماضيين.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الخميس عن قلقها البالغ إزاء استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي واختفاء المواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا.

وأضافت البعثة في بيان لها أنه ورد في 12 يوليو الجاري أن وزير المالية السابق فرج بومطاري اعتُقل في مطار معيتيقة واقتيد إلى مكان لم يكشف عنه.

وأكدت البعثة، أن هذه الأعمال تخلق مناخًا من الخوف، وتزيد من التوترات بين المجتمعات والقبائل، ولها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية، وهذا السلوك لا يفضي إلى إجراء انتخابات شفافة وشاملة ولا إلى المصالحة الوطنية.