دردور: المليشيات في الشرق والغرب كلهم أولادنا

ليبيا – كشف المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور، عن دلالات زيارة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في بنغازي، مشيراً إلى أنها تحمل وجهين السيء منها أن باتيلي يكرر مشاوراته ضمن نطاق هذه “الفئة المعرقلة” أو التي اختارت التنافس في جنيف وأعادت رغبتها بتقاسم السلطة بعيداً عن صندوق الانتخابات بحسب قوله.

دردور قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن باتيلي ربما يريد توسيع دائرة التشاور واللقاء بكل الأطراف المعرقلة وغير المعرقلة ما سيضخ دماء جديدة للتشاور وتوسيع الشريحة.

وتابع: “المشكلة اليوم من يمثل من؟ لابد أن نفتح دائرة النقاش في دماء جديدة ووجوه جديدة. باايلي مطلوب منه هل أنه اطلع على تاريخ وأداء المبعوثين الذين قبله؟ إن كان ليس لديه علم لأنه تشكيل حكومتين وثلاث في السابق وفيه محاصصة ولم نصل لنتيجة بالتالي اعتقد هذه ليست جهود، الأمم المتحدة يجب أن يحسب لها جهد لكل العقبات. 10% في المنطقة الشرقية ليسوا مع حفتر والموجود هو الحديد والنار وهو مسيطر في الشرق من خلال نظام قمعي”.

كما أكمل حديثة: “المليشيات في الشرق والغرب كلهم أولادنا والظروف والإشكاليات هي من أتت بالظواهر الموجودة. لابد أن ننصف الناس هل يعقل أن نقارن الأربعات في طرابلس بجيش حفتر؟ ودعم الاستقرار”.

واعتبر أن الانقسام بين مجلسي النواب والدولة أصبح واضح بالإضافة للدور الذي يلعبه حفتر من خلال المجموعة التي يسيطر عليها بمجلس النواب وفقاً لتعبيره.

ونوّه في الختام إلى أن مجلس الدولة عبارة عن مجموعة جنيف المقولبة فكرياً ومنهجيًا والتي تكافح مع عقيلة صالح، مبيناً أن أغلب من يمثل المنطقة الغربية معارضين.