“المشري” يبحث مع السفير التركي جهود “مجلس الدولة” للوصول للاستحقاق الانتخابي

بحث رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” اليوم السبت،مع السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلمز ” الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن المشري هنأ السفيرَ التركي بمناسبة يوم “الديمقراطية والوحدة الوطنية” التركي، الذي يتزامن مع الذكرى السابعة لفشل الانقلاب على الديمقراطية في تركيا عام 2016.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاءحسب المكتب جهود مجلس الدولة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، ومحاولات بعض الجهات الفاعلة عرقلة هذا المسار وتعطيله.

وثمن السفير التركي جهود المجلس في إنجاز القوانين الانتخابية، معرباً عن دعم بلاده لمسار الحل الليبي-الليبي وفقا للمكتب الإعلامي.

كما تطرق الطرفان إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين.