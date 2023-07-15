مداهمة وكر لإحتجاز مهاجرين غير شرعيين في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن مداهمة “مركز شرطة بوعطني” لوكراً تُمارس فيه أعمال خطف وتعذيب وإحتجاز وطلب فدية من مهاجرين غير شرعيين مقابل اطلاق سراحهم من قبل ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية.

عُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني عن وكر يُحتجز به مهاجرون غير شرعيين من الجنسية البنقلاديشية تُمارس ضدهم أعمال التعذيب والخطف من قبل أشخاص من الجنسية التشادية .

وكذلك يطلبون فدية مالية قدرها 5000 آلاف دينار من ذوي المحتجزين لديهم مقابل إطلاق سراحهم وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عقيد معتز_زقلام تعليماته بالبحث والتحري وضبط كل المتورطين بهذا الجُرم وعُقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المكان تم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول عيد الحبوني وبإسناد من جهاز الظواهر السلبية تم مداهمة المكان وتحرير عدد 12 مهاجراً غير شرعي من الجنسية البنقلاديشية وضبط الجناة وهم ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال مع الجناة إعترفوا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لإستكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم …