الحليق: إطلاق سراح بومطاري بتدخل من النائب العام

كشف رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية السنوسي الحليق في تصريح لـ”تلفزيون المسار” عن إطلاق سراح وزير المالية السابق والمرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي فرج بومطاري بتدخل من النائب العام الصديق الصور.

وكان الحليق صرح سابقا بتواصله مع النائب العام بشأن اختطاف بومطاري في طرابلس قبل أيام، وأكد له الأخير عدم وجود أي قضايا أو أوامر قبض بحق “بومطاري”.

واتهم الحليق كلا من إبراهيم الدبيبة صهر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بالضلوع وراء اختطاف بومطاري.

وعلى هذا الصعيد، هددت قبائل ومكونات ليبية في بيانات متوالية، بإغلاق النفط إذا لم يتم إطلاق سراح بومطاري، قبل أن يتم ذلك مساء اليوم السبت.