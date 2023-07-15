الحامي: استخدام النفط كورقة ضغط سياسية أو اجتماعية أمر خطير وغير مبرّر

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي، إن استخدام النفط الذي يُعدّ المصدر الوحيد للدّخل في ليبيـا كورقة ضغط سياسية أو اجتماعية أمر خطير وغير مبرّر.
وأوضحت الحامي أن هناك مواطنين محتجزون منذ سنوات في المنطقة الشرقية وغيرها دون وجه حقّ لكن لا أحد ينظر إلى وضعهم.
مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعقيد المشهد بشكل كبير والوضع يتّجه نحو توتر خطير خلال الأيام المقبلة.
وفي الشأن، صرح وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة المؤقتة “محمد عون”، في وقت سابق، بأن المحتجين قامو بإغلاق حقل الفيل وحقل الشرارة النفطي محذراً من هذه الإغلاقات وتأثيرها على الاقتصاد الليبي .
وأضاف “عون” في تصريحات صحفية قائلا: أن المتضرر الأكبر من هذه الإغلاقات هو المواطن بالأخص مع ارتفاع أسعار النفط كما ستتأثر شبكة الكهرباء بهذه الإغلاقات ونقص الإمدادات.
وفي نفس السياق، أعربت وزارة النفط في حكومة الوحدة المؤقتة، اليوم الجمعة، عن قلقها الشديد حيال إغلاق بعض الحقول.
وقالت الوزارة في بيان على فيسبوك إنها تستشعر تبعات جسيمة وراء هذه الإغلاقات التي قد تطال قطاع النفط وتضر بالاقتصاد الليبي.
أضف تعليقـك