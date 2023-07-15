الحامي: استخدام النفط كورقة ضغط سياسية أو اجتماعية أمر خطير وغير مبرّر

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي، إن استخدام النفط الذي يُعدّ المصدر الوحيد للدّخل في ليبيـا كورقة ضغط سياسية أو اجتماعية أمر خطير وغير مبرّر.

وأوضحت الحامي أن هناك مواطنين محتجزون منذ سنوات في المنطقة الشرقية وغيرها دون وجه حقّ لكن لا أحد ينظر إلى وضعهم.

مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعقيد المشهد بشكل كبير والوضع يتّجه نحو توتر خطير خلال الأيام المقبلة.