النمروش: نؤكد على ضرورة العمل الجاد لتحقيق احتكار الدولة للسلاح

أكد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي لواء “صلاح الدين النمروش” اليوم السبت على ضرورة العمل الجاد والمثمر لتحقيق احتكار الدولة للسلاح ، وأن يكون استخدامه فقط من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية بالدولة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل تحت شعار (احتكار الدولة للسلاح .. واستخدامه وفق القانون) بغابة الكشاف بجودائم في مدينة الزاوية بمشاركة عدد من العسكريين و الباحثين والمهتمين والمدونين المستقلين وفقا لمكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

ودعا النمروش في كلمته، إلى تجريم حمل السلاح واستخدامه من قبل المواطنين ، لما لذلك من مخاطر كبيرة عانت منها البلاد على مدى سنوات عديدة ، حيث تسبب انتشار السلاح بشكل فوضوي في العديد من الحروب التي راح ضحيتها آلاف الشباب .

كما أكد آمر المنطقة، على استعداد إدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي للمساهمة الفاعلة في تحقيق هذا الهدف من خلال ما تمتلكه من خبرات بشرية في المجال العسكري ، للعمل مع كافة القوى الوطنية لجمع السلاح ، وإيقاف نزيف الدم الذي يتزايد يوما بعد يوم .