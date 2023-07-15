الدغاري: المليشيات والمال الفاسد والتدخلات الخارجية تمنع إجراء الانتخابات

أعرب عضو مجلس النواب خليفة الدغاري عن أمنيته في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وأوضح الدغاري في تصريح لـ”تلفزيون المسار”، أن المرحلة الحالية تمر بالكثير من العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات.

وقال النائب: “نتمنى ذلك ولكن في وقت الصراع الحالي وانتشار السلاح ووجود قوى متنفذة على الأرض وتحمل السلاح ووجود المال الفاسد وتزوير في الأرقام الوطنية، وعدم توحد المؤسسات الأمنية والعسكرية، كل هذا بالإضافة إلى التدخل الخارجي لمناصرة أطراف أو أشخاص بعينهم، مؤشرات غير إيجابية ولن تخلق انتخابات شففة سواء رئاسية أو برلمانية”.