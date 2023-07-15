لبحث التطورات السياسية: ‘الديمقراطي’ ينظم اجتماعا في بني وليد بحضور عدد من الأكاديميين

في إطار المشاورات والاجتماعات حول العملية السياسية في ليبيا عقد مكتب الحزب الديمقراطي بمدينة بني وليد اليوم السبت صالونا سياسيا بعنوان “استعادة الدولة بين الواقع والسيناريوهات المطروحة”.

وقال الحزب في بلاغ إن الصالون حضره عضوا المجلس الأعلى للدولة “سعيد ونيس” و”فتح الله السريري” إضافة إلى عدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن العام في ليبيا.

وتناول الصالون بحسب البلاغ عديد المحاور ومن أبرزها آليات ومراحل استعادة الدولة، والواقع السياسي والسيناريوهات المطروحة إضافة إلى مخرجات لجنة (6+6).

وخرج الحاضرون بعدد من التوصيات كان منها ضرورة دعم مخرجات لجنة 6+6 وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة على الاستمرار في نهج التوافق للوصول إلى توحيد المؤسسات وانجاز الانتخابات وتجدد شرعية الأجسام التمثيلية.

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