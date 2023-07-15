المنفي: نحرص على إرساء شراكة مع كوريا الجنوبية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم السبت، المبعوث الخاص للرئيس الكوري “جانغ سونق من”، والذي قدم له دعوة رسمية من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية “يون سوك يول”، لحضور القمة الكورية – الإفريقية العام المقبل.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اللقاء تطرق إلى علاقات التعاون الثنائي وسُبل تعزيزها والارتقاء بها.

وأشاد المنفي بتاريخ العلاقات المتميزة بين ليبيا وكوريا، مبرزاً حرص ليبيا على إرساء شراكة فاعلة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والبناء.

ومن جانبه أكد الجانب الكوري على الأهمية التي توليها كوريا الجنوبية لتوطيد العلاقات مع ليبيا وعزمها على الدفع بها إلى درجات أكثر تقدماً بما يخدم مصلحة البلدين، وفق البيان.