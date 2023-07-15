أول صورة لـ “بومطاري” بعد الإفراج عنه يرافقه سفير ليبيا لدى السودان

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ظهر وزير المالية الأسبق بحكومة الوفاق، فرج بومطاري الزوي، بحالة جيدة بعد الإفراج عنه، اليوم السبت، بعد تدخل النائب العام.

وظهر بومطاري في صورة يتوسط شخصين أحدهم سفير دولة ليبيا لدى السودان السفير فوزي بومريز الزوي.

وكان بومطاري قد اختطف قبل أيام واقتيد إلى جهة غير معلومة لدى وصوله إلى مطار معيتيقة. ولم تفصح أي جهة عن اعتقاله.

جاء الإفراج عن بومطاري بتدخل من النائب العام، وفق ما ذكره رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية، الشيخ السنوسي الحليق.

وأثار اختطافه موجة استنكار وتنديد، حيث نددت قبيلة الزوية التي ينتمي إليها بعملية الاختطاف وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

كما نددت رئاسة مجلس النواب باختطافه وطالبت النائب العام باتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه الخطف ومحاسبة كل من تورط فيهما وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.