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بيان للبعثة الاممية بشأن اطلاق سراح فرج بومطاري

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

علقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا على اطلاق سراح وزير المالية الاسبق في حكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري، مساء اليوم السبت .

وقالت البعثة في بيان لها، نرحب بالإفراج عن وزير المالية الأسبق فرج بومطاري.

ودعت البعثة في بيانها “للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفيا من المدنيين والنشطاء والشخصيات السياسية ومنتسبي الأجهزة الأمنية”.

وأكدت البعثة أنه “ينبغي من جميع أجهزة إنفاذ القانون والجهات الفاعلة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وشددت البعثة على “أجهزة إنفاذ القانون ضمان الإشراف القضائي على عمليات الاعتقال والاحتجاز”.

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المشهد

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