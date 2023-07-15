مداهمة وكر لخطف واحتجاز مهاجرين غير شرعيين في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن مداهمة “مركز شرطة بوعطني” لوكراً تُمارس فيه أعمال خطف وتعذيب وإحتجاز وطلب فدية من مهاجرين غير شرعيين مقابل اطلاق سراحهم من قبل ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية.

وتعود أحداث الواقعة عقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني عن وكر يُحتجز به مهاجرون غير شرعيين من الجنسية البنقلاديشية تُمارس ضدهم أعمال التعذيب والخطف من قبل أشخاص من الجنسية التشادية .

ويطلبون فدية مالية قدرها 5000 آلاف دينار من ذوي المحتجزين لديهم مقابل إطلاق سراحهم وعلى الفور أصدر رئيس المركز عقيد “معتز_زقلام” تعليماته بالبحث والتحري وضبط كل المتورطين بهذا الجُرم وعُقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المكان، تم تحرير عدد 12 مهاجراً غير شرعي من الجنسية البنقلاديشية وضبط الجناة وهم ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال مع الجناة إعترفوا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لإستكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم … وفق بيان صادر عن المديرية عبر صفحتها على “فيسبوك”.