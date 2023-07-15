الشهيبي: “العصابة” لم تطلق سراح بومطاري إلا بإغلاق النفط

أعرب الكاتب والمحلل السياسي توفيق الشهيبي عن أسفه لوجود العديد من الليبيين في سجون المليشيات لم يحالفهم الحظ لإطلاق سراحهم مثل ما حدث لوزير المالية السابق والمرشح لمنصب محافظ ليبيا المركزي فرج بومطاري.

وقال الشهيبي في تغريدة عبر “تويتر”: إن إطلاق سراح بومطاري يزيد ويرسخ أهم قاعدة في ليبيا “استيفاء الحق باليد”.

وأضاف: “سواء كنت صح أو غلط ، عفيف أو مجرم، لو في وراك ناس رح تحمي نفسك من أي عصابة سواء كانت نظامية أم لا”، مردفا: “أما لو كنت راقد ريح فستضيع في غيابة الجب ولن يسأل عليك أحد وستكون تحت رحمة أولئك المجرمين الذين وقعت تحت قبضتهم”.

وتابع: “لو لم يبدأ في إغلاق النفط لما أطلق سراحه من تلك العصابة، فتخيل معي كم هو محظوظ كون أبناء عمه فزعوا له وفزعوا معاهم أناس آخرون، أما العشرات بل والمئات في طول البلاد وعرضها مغلوب على أمرهم، اختفاء قصري واعتقال تعسفي (لا حزاز ولا من يفزع)، نسأل الله أن يبدل هذا الحال بأحسن حال”.