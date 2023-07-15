الأهلي طرابلس يحسم ديربي السلة أمام الاتحاد

تغلب الأهلي طرابلس على جاره الاتحاد بنتيجة (82-68)، مساء السبت على ملعب مجمع سليمان الضراط في بنغازي، لحساب التجمع الثاني الليبي لكرة السلة “الدور الرباعي”.

وانتهت الفترة الأولى لمصلحة الأهلي طرابلس بنتيجة (19-14)، ثم كرر تفوقه في الفترة الثانية (16-12)، لينتهي الشوط الأول (35-26).

كما أنهى الأهلي طرابلس الفترة الثالثة لصالحه (25-22)، ثم كرر تفوقه في الفترة الرابعة (22-20)، لتنتهي المواجهة لصالحه (82-68).

ورفع الأهلي طرابلس نقاطه إلى 7 في صدارة ترتيب رباعي التتويج إلى جانب الأهلي بنغازي صاحب الرصيد ذاته.

فيما واصل الاتحاد تواجده في الترتيب الأخير في رباعي التتويج برصيد 4 نقاط.