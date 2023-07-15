المنفي يتسلم دعوة رسمية من الرئيس الكوري الجنوبي لحضور القمة الكورية الإفريقية العام المقبل

العنوان

تسلم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، السبت، دعوة رسمية من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، يون سوك يول، لحضور القمة الكورية – الإفريقية العام المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع المبعوث الخاص للرئيس الكوري جانغ سونق من، في العاصمة الكينية نيروبي، حيث يشاركان في أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون الثنائي وسُبل تعزيزها والارتقاء بها.

وأشاد المنفي بتاريخ العلاقات المتميزة بين ليبيا وكوريا، مؤكدًا حرص ليبيا على إرساء شراكة فاعلة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والبناء.

ومن جانبه أكد الجانب الكوري على الأهمية التي توليها كوريا الجنوبية لتوطيد العلاقات مع ليبيا وعزمها على الدفع بها إلى درجات أكثر تقدمًا بما يخدم مصلحة البلدين.