| بعد غياب 12 سنة.. السفارة الألمانية تستأنف عملها في طرابلس

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2023/07/16 على الساعة 00:59

: أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، أمس الجمعة، انتقال غالبية دبلوماسيي السفارة إلى مقر عملهم في العاصمة طرابلس، بعد 9 سنوات أمضوها في تونس. ووصف أونماخت في تغريدة نشرها عبر حسابه علي “تويتر” هذا الإجراء بالخطوة الجديدة الأخرى لتقوية العلاقات مع ليبيا.

وقال السفير الألماني: “خطوة جديدة أخرى لتقوية علاقاتنا.. ينتقل غالبية الدبلوماسيين الألمان الآن وبشكل دائم إلى مقر عملهم في طرابلس، وهدفهم الرئيسي للعام المقبل تسهيل الإجراءات كافة لانتقال باقي الزملاء إلى ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة”.

وأضاف في تغريدة ثانية: “العودة إلى ليبيا بعد 12 سنة.. أرجو الترحيب بنائبي الجديد سفين كروسبي الذي يقوم بزيارة استطلاعية لإعادة اكتشاف جمال طرابلس”.

من جانبها أعلنت السفارة الألمانية لدى ليبيا نقل مقرها من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس، في خطوة جديدة أخرى تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين. ووفق ما نشرته السفارة الألمانية، عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، “ينتقل غالبية الدبلوماسيين الألمان الآن، وبشكل دائم، إلى مقر عملهم في طرابلس”.

وأضافت السفارة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن الهدف الرئيسي للعام المقبل هو “تسهيل الإجراءات كافة لانتقال باقي الزملاء إلى ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة”.