قيس سعيد: تونس لن تكون بلاد عبور أو توطين للمهاجرين

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن تونس لن تكون أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين القادمين من جنوب الصحراء بحسب تعبيره.

سعيد وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول ذكر أن ما قدمته بلاده للمهاجرين لن يجدوه في عديد المناطق الأخرى، بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، بحسب وصفه.

وأشار سعيد إلى أن ملف تهريب البشر أصبح من أكبر الأسواق العالمية للشبكات الإجرامية، والتي تستهدف وجود الدول والأوطان، بحسب وصفه.

وأطلقت منظمتان تونسيتان، دعوات إلى حماية وإيواء مهاجرين غير نظاميين من أفريقيا الموجودين على الحدود مع ليبيا والجزائر، بعد أن جرى طردهم من صفاقس.

يشار إلى أن عشرات المهاجرين يقبعون في منطقة معزولة على الحدود بين تونس وليبيا بعد أن طردتهم قوات الأمن التونسية من مدينة صفاقس.

المصدر: وكالة الأناضول التركية

