سلة الأهلي بنغازي تحبط النصر

تغلب الأهلي بنغازي على النصر بنتيجة (81-70)، على ملعب مجمع سليمان الضراط في بنغازي، لحساب التجمع الثاني الليبي لكرة السلة “الدور الرباعي”.

وانتهت الفترة الأولى لمصلحة الأهلي بنغازي بنتيجة (24-20)، ثم كرر تفوقه في الفترة الثانية (18-11)، لينتهي الشوط الأول (42-31).

بينما انتهت الفترة الثالثة لصالح النصر (24-14)، ثم كرر تفوقه في الفترة الرابعة (25-15)، لتنتهي المواجهة لصالح الأهلي بنغازي (81-70).

وبهذا الفوز تصدر الأهلي بنغازي رباعي التتويج برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد النصر عند 6 نقاط.